2022/04/10 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة اليد، المصادقة على عدة قرارات من بينها البروتوكول الرياضي المشترك بين المانيا واسبانيا.وذكر الاتحاد في بيان ان “الاتحاد العراقي لكرة اليد، عقد برئاسة محمد هاشم الأعرجي وحضور جميع الأعضاء عصر يوم أمس اجتماعا وذلك لمناقشة عدد من القضايا حيث تم اتخاذ عدد من القرارات”.وبين ان “الاتحاد ناقش […]

ظهرت المقالة معسكرات في المانيا واسبانيا..



اتحاد اليد يصادق على عدة قرارات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معسكرات في المانيا واسبانيا.. اتحاد اليد يصادق على عدة قرارات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معسكرات في المانيا واسبانيا.. اتحاد اليد يصادق على عدة قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).