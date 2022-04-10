“قاتل” يمنح برشلونة نقاط مباراة ليفانتي في الليجا

2022/04/10 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يهزم ليفانتي في الوقت القاتل 3-2

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