لأول مرة.. الديمقراطي الكردستاني يخرج عن صمته بشأن قضية حل البرلمان العراقي - عاجل

2022/04/11 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، الدعوات لحل البرلمان بانها سابقة لاوانها.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حل البرلمان مايزال مبكرا، رغم حالة الانسداد السياسي التي نعيشها في الوقت الحالي، في ظل فشل التوصل لاتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أنه "من المنطقي في الوقت الحالي هو فتح باب التفاوض بهدف التوصل لحل تخرجنا من الأزمة، وتقديم الطرف الآخر تنازلات للمصلحة الوطنية"، مشيرا الى ان "حل البرلمان سيلحق الضرر بالشعب العراقي".

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