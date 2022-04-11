برشلونة ينجو من فخ ليفانتي بفوز قاتل في الليجا

2022/04/11 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق برشلونة، انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 31 من الليجا.وسجل لبرشلونة أوباميانج، وبيدري، ولوك دي يونج، في الدقائق 59 و63 و(90+2)، بينما سجل لليفانتي موراليس وميليرو، من ركلتي جزاء في الدقائق52 و82.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة فقط.

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