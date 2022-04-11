2022/04/11 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BGoecqDbWRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي ينهال بالضرب على آخر حاول "التحرش" بفتاة في حافلة للنقل العام | ظواهر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي ينهال بالضرب على آخر حاول "التحرش" بفتاة في حافلة للنقل العام | ظواهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).