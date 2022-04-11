أوكرانيا: ألمانيا وفرنسا ارتكبتا

2022/04/11 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، إن عدم السماح لبلاده بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2008 كان "خطأ استراتيجيا" من جانب ألمانيا وفرنسا.

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