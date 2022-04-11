مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة في فرنسا

2022/04/11 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة سياحية، صباح الأحد، أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي.

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