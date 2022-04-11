2022/04/11 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QKW4WykKqaA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بيضة القبان" تصل إلى كردستان.. ونيران الحرب الأوكرانية تشعل أسعار النفط العراقية | الساعة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "بيضة القبان" تصل إلى كردستان.. ونيران الحرب الأوكرانية تشعل أسعار النفط العراقية | الساعة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).