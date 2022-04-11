تفاصيل اجتماع طارئ لانقاذ 20 ألف عراقي في

2022/04/11 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول حكومي، الاحد، عن عقد اجتماع طارى لانقاذ 20 الف عراقي في اشهر الوديان الخضراء بديالى.

وقال مدير ناحية العبارة (17كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان ادارته "عقدت اجتماعا موسعا مع دائرة الماء والجهات الساندة لبحث ازمة العطش القاتلة في مناطق السادة بعد توقف محطة الاسالة الرئيسية عقب انحسار غير مسبوق لمياه نهر خريسان المغذي الاساسي لها".

واضاف التميمي، ان"مياه خريسان لم تعد تكفي لتامين مياه الشرب للاهالي فيما سقي البساتين مؤجل الى اشعار اخر ما يهدد بهلاك اكثر من 22 الف دونم من اشهر بساتين الحمضيات والنخيل على مستوى وسط العراق".

واشار الى ان" الوضع قاس جدا ونحن على مقربة من موسم الصيف متسائلا كيف سيكون الوضع خلال الاشهر القادمة لافتا الى ضرورة السعي لبلورة حلول تسهم في معالجة ازمة الجفاف وتامين الحد ىالادنى من مياه الشرب للاهالي".

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