معدنو العملات المشفرة يتحولون الى الطاقة الشمسية

2022/04/11 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستعد‭ ‬شركتا‭ ‬التكنولوجيا‭ “‬بلوك‭” ‬و‭”‬بلوكستريم‭” ‬الأميركيتان‭ ‬لإطلاق‭ ‬مركز‭ ‬لتعدين‭ ‬البتكوين‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬يعمل‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬جديد‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وجعل‭ ‬العملية‭ ‬مراعية‭ ‬للبيئة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬ وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ل‭”‬بلوكستريم‭” ‬آدم‭ ‬باك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ “‬بلوك‭” ‬للدفع‭ ‬الالكتروني‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬سابقا‭ […]

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