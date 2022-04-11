مهندس بريطاني يضخ روح التجديد في ابرز قصور البندقية

2022/04/11 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البندقية‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فتح‭ ‬قصر‭ “‬لي‭ ‬بروكوراتيي‭ ‬فيكيي‭” ‬الضخم‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬القدس‭ ‬مرقس‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البندقية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬امس‭ ‬أبوابه‭ ‬أمام‭ ‬العامة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬قرون،‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬أعمال‭ ‬تجديد‭ ‬ضخمة‭.‬ وبات‭ ‬هذا‭ ‬الشاهد‭ ‬الصامت‭ ‬على‭ ‬قرون‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬والمركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬البندقية،‭ ‬جاهزا‭ ‬ليكشف‭ ‬أسراره‭ ‬للزائرين‭ […]

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