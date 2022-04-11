لصوص يسرقون جسرا معدنيا بزنة 500 طن

2022/04/11 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتنا‭ (‬الهند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهندية‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬عصابة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬الخردة‭ ‬المعدنية‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬تفكيك‭ ‬جسر‭ ‬حديدي‭ ‬يزن‭ ‬500‭ ‬طن‭ ‬والفرار‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الهند،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬أوهموا‭ ‬خلالها‭ ‬السكان‭ ‬بأنهم‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الري‭.‬ وتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬الجسر‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بيهار،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ […]

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