2022/04/11 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بفيروس كوورنا، الأحد ، وهو يومه المئة في منصبه، حيث جاءت نتيجة اختباراته إيجابية، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عمدة مدينة نيويورك بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عمدة مدينة نيويورك بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).