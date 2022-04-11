علماء فلك يرصدون أبعد مجرة اكتشفت على الإطلاق

2022/04/11 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رصد‭ ‬علماء‭ ‬فلك‭ ‬أبعد‭ ‬مجرة‭ ‬تُكتشف‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وتبعد‭ ‬13‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬عن‭ ‬الأرض،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الجمعة‭ ‬ويتعيّن‭ ‬تأكيد‭ ‬نتائجها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً‭.‬ وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬ساعة‭ ‬روقبت‭ ‬خلالها‭ ‬السماء‭ ‬عبر‭ ‬أربعة‭ ‬تلسكوبات،‭ ‬رُصد‭ “‬HD1‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬جسم‭ ‬شديد‭ ‬السطوع‭ “‬يتطابق‭ ‬لونه‭ ‬الأحمر‭ […]

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