2022/04/11 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬يعتبر‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬منتقدي‭ ‬السياحة‭ ‬الفضائية‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬كونها‭ ‬وسيلة‭ ‬استجمام‭ ‬لأثرياء‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬ لكن‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الناشئ‭ ‬مؤيدوه‭ ‬أيضاً‭.‬وفيما‭ ‬لا‭ ‬يرفض‭ ‬هؤلاء‭ ‬الانتقادات‭ ‬صراحةً،‭ ‬يزعمون‭ ‬بأنّ‭ ‬الصناعة‭ ‬قد‭ ‬تعود‭ ‬بمنافع‭ ‬على‭ ‬البشرية‭.‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬فضائية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مهمة فضائية خاصة إلى المحطة الدولية..سياحة مدمرة للكوكب أم فرصة لإنقاذه؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مهمة فضائية خاصة إلى المحطة الدولية..سياحة مدمرة للكوكب أم فرصة لإنقاذه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).