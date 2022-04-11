العائلة الملكية تنشر قصيدة في الذكرى الأولى لوفاة الأمير فيليب

2022/04/11 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نشرت‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬البريطانية‭ ‬السبت‭ ‬قصيدة‭ ‬رثاء‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬ ونُشر‭ ‬الرثاء‭ ‬الذي‭ ‬كتبه‭ ‬الشاعر‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سايمن‭ ‬أرميتاج،‭ ‬عبر‭ ‬صفحات‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لرحيل‭ ‬فيليب‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور‭ […]

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