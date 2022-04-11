مباراة برشلونة وليفانتي تدخل التاريخ

2022/04/11 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دخلت مباراة برشلونة أمام مضيفه ليفانتي تاريخ الدوري الاسباني.وانتهت المواجهة بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.وجاءت ركلات الجزاء الثلاث المحتسبة ضد برشلونة لتكتب حدثاً تاريخياً، حيث تعتبر هي المرة الأولى في تاريخ البارسا بالدوري الإسباني، التي يتم خلالها احتساب 3 ركلات جزاء ضده في مباراة واحدة، كما تعتبر مباراة ليفانتي هي الأولى التي […]

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