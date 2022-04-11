لماذا السياحة ملحقة بالثقافة؟

2022/04/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام توجد‭ ‬عناوين‭ ‬ملحقة‭ ‬بحقائب‭ ‬وزارية،‭ ‬منها‭ ‬السياحة‭ ‬الملحقة‭ ‬بالثقافة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يسمع‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬برلمانهم‭ ‬او‭ ‬عبر‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكومين‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬صورة‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬السياحة‭ ‬ومجالاتها‭ ‬والوفود‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬تأتي‭ ‬والى‭ ‬اين‭ ‬تذهب‭ ‬وماهي‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬الجديدة‭ ‬المستعدة‭ ‬لاستقبال‭ ‬السائحين‭.‬ هذا‭ ‬الكلام،‭ ‬خارج‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الخاصة‭ ‬المعروفة‭ […]

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