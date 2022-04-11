مباحثات‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬أمريكية لمنع‭ ‬إعادة‭ ‬نمو‭ ‬داعش‭ ‬

2022/04/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الانبار بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬الأميركية‭ ‬الجنرال‭ ‬مايكل‭ ‬كوريلا‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومجريات‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وملاحقة‭ ‬فلول‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬المندحرة،‭ ‬وآخر‭ ‬عمليات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار‭.‬ ‮ ‬وجرى‭ ‬البحث‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك،‭ […]

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