2022/04/11 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حملة أمنية في صحراء الانبار بغداد -الزمان بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم «داعش» المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا المضمار. وجرى البحث أيضا في تعزيز التنسيق الأمني المشترك، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عسكرية عراقية أمريكية لمنع إعادة نمو داعش ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عسكرية عراقية أمريكية لمنع إعادة نمو داعش ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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