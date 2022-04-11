لعبة محيبس تتحول لنزاع مسلح شمالي بغداد

2022/04/11 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بإندلاع نزاع مسلح بسبب "لعبة المحيبس"، شمالي بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا مسلحا اندلع مساء أمس، في منطقة الحسينية شمالي بغداد، بسبب خلاف نشب جراء لعبة المحيبس".

وأضاف، أن "النزاع أسفر عن إصابة خمسة أشخاص".

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