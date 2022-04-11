سماع دوي انفجارات قوية في مدينتي خاركيف وميكولايف بأوكرانيا

2022/04/11 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن سلسلة انفجارات قوية سُمع دويها في مدينتي خاركيف في الشمال الشرقي وميكولايف القريبة من البحر الأسود في الجزء الجنوبي من البلاد.يأتي هذا في الوقت الذي واصلت القوات الروسية قصف أهداف في شرق أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية.وقال مسؤولون إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على منطقتي لوغانسك ودنيبروبتروفسك شرقي البلاد. وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد إن الصواريخ دمرت المطار بالكامل في مدينة دنيبرو.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ عالية الدقة دمرت مقر كتيبة دنيبرو في بلدة زفونتسكي.

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