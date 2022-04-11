واشنطن تحذر من القائد الجديد للغزو الروسي لأوكرانيا.. وتذكر بما فعله بسوريا

2022/04/11 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده تتوقع أن يشن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي عينته روسيا، السبت، مشرفا على غزو أوكرانيا، المزيد من "الهجمات الوحشية" على المدنيين.

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