2022/04/11 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس الوزراء الباكستاني الذي

حُجبت الثقة عنه أمس، عمران خان، مقطع

فيديو على صفحته في "تويتر"، يُظهر

تظاهرةً كبيرةً مؤيدةً له في إحدى ساحات

العاصمة إسلام أباد، مساء اليوم الأحد.

وكتب خان تعليقاً عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان: تظاهرات حاشدة مؤيّدة لـ عمران خان في العاصمة ومدن أخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان: تظاهرات حاشدة مؤيّدة لـ عمران خان في العاصمة ومدن أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).