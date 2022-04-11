فرقة العباس تستذكر ملحمة

2022/04/11 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر قائد فرقة العباس القتالية ميثم

الزيدي، اللحظات الأولى لاتخاذ قرار

تحرير قصبة البشير من سيطرة داعش

الإرهابي وأشار إلى "جهات عارضت انطلاق

العمليات العسكرية".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في

الذ

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