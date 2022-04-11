"ظروف حجر جماعي مروعة".. كورونا يستفحل في شنغهاي

2022/04/11 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت، لو، (99 عاما) مقيمة منذ فترة طويلة في مستشفى دونغهاي لرعاية المسنين في شنغهاي، وتأكد أحباؤها من أنها تتلقى رعاية على مدار الساعة في أكبر مركز من هذا القبيل في المدينة.

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