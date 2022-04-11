وفد كردي يجتمع في بغداد بشأن ملف النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية

2022/04/11 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، انها ستستقبل اول وفد يمثل حكومة اقليم كردستان لبحث ملف النفط، بعد قرار المحكمة الاتحادية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم): "يعقد في بغداد اليوم الاثنين، اول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كردستان، وذلك لبحث الاجراءات التنفيذية بعد قرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي ايضا لبحث الاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الاقليم، وبما يحقق اعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية".

وتابع، أن "وفد حكومة الاقليم الذي وصل بغداد يضم عددا من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير".

ويذكر ان وزارة النفط قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لاعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الاقليم.

وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين، وكلفت شركة النفط الوطنية مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الدولية.

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