الاصل العرقي..من نحن..؟ - محمد اسماعيل السراي

2022/04/11 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي سمعت مرة -ولااعلم صحة اوكذب هذه المعلومة- من اصدقاء لي ، إن بعض الناس من سكان بلدي العراق قد خضعوا لفحص ال (DNA )وتبين ان الحمض النووي الدنا عمومي -اي شرق اوسطي- بعيدا عن قومية معينة حالية.نحن لانستطيع ان نقول اننا عربا ،ولا ايضا رافدينين، او سوريين، او مصريين ،خالصين.



فنحن خليط من اقوام توالت على منطقتنا السامية والشرق اوسطية او الشرق الادنى القديم.



نعم العرب ليسوا غريبين عن المنطقة فهم من ال ......





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