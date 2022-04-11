بغداد تحتضن أول اجتماع لبحث ملف نفط الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية

2022/04/11 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتحتضن العاصمة بغداد اليوم الاثنين أول اجتماع بين وزارة النفط ووفد من حكومة إقليم كردستان لبحث ملف النفط.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يعقد في بغداد اليوم الاثنين أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كردستان، وذلك لبحث الاجراءات التنفيذية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية ، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الاقليم ، وبما يحقق اعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام ، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية" .يشار الى ان وزارة النفط قد شكلت لجانا متخصصة بهذا الشأن لاعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الاقليم ، وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين ، وكلفت مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الدولية .يذكر ان وفد حكومة الاقليم الذي وصل الى بغداد يضم عدد من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير .

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