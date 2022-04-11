2022/04/11 | 02:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | الخبير الأمني أحمد الشريفي & السياسي نديم الجابري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Mo3zRHdxEDg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | الخبير الأمني أحمد الشريفي & السياسي نديم الجابري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | الخبير الأمني أحمد الشريفي & السياسي نديم الجابري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).