السعودية: ضبط 400 ألف قطعة من الرتب العسكرية في مستودع مخالف

2022/04/11 | 02:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأحد، ضبط مستودعا مخالفا يحتوي على أكثر من 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

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