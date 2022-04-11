حملة مليار وجبة إماراتية تصل الى موريتانيا

2022/04/11 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ألف شركة جديدة في دبي دبي – الزمان أصدرت إمارة دبي 24,662 رخصة جديدة لشركات خلال الربع الأول من عام 2022، بحسب أرقام صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة الأحد.وبحسب التقرير فإن معدل النمو بلغ 58%، بينما تم إصدار بـ15,580 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2021.وبحسب الدائرة فإن الرخص الجديدة امتازت […]

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