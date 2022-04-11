2022/04/11 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يعين قائد العمليات الروسية في سوريا قائدا للحرب

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