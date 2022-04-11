2022/04/11 | 03:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jvXCrTDpHHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مركز اليرموك للدراسات: قد ينتهي شهر رمضان بانفراج سياسي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مركز اليرموك للدراسات: قد ينتهي شهر رمضان بانفراج سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).