البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية

2022/04/11 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا، الأحد، بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.

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