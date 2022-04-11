الاتحاد الأوروبي يبحث

2022/04/11 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات سادسة على موسكو الاثنين في لوكسمبورغ، لكن وقف مشتريات النفط والغاز لوقف تمويل الجهد الحربي الروسي يقسم الدول الـ 27.قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها إلى كييف مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة".يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة جميع محاوريه الأوروبيين "بفرض عقوبات شديدة".ويدعو إلى وقف مشتريات النفط والغاز وتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة لمقاومة الهجوم المعلن في منطقة دونباس (شرق).وأعلن جوزيب بوريل عزمه على إطلاق محادثات الاثنين بشأن حظر نفطي، "لكن اقتراحاً رسمياً ليس مطروحاً على الطاولة"، بحسب ما اعترف مسؤول أوروبي رفيع الجمعة.وشدد على أنّ "الإجماع ضروري لاعتماد العقوبات.لكن نرى بوضوح الاعتماد على روسيا في العديد من الدول الأعضاء".تعتمد ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر بشكل كبير على الغاز الروسي.وأوضح "لن نقدّم شيئاً لن يتم تمريره.يجب تقديم المقترحات في الوقت المناسب".

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