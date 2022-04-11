يا ويل المساكين.. من جمعية القراَن الكريم! - بثينة تروس

2022/04/11 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بثينة_تروس بحلول رمضان فاضت البلاد بطوفان أبنائها الابطال، يوم 6 ابريل مطالبين بالعدالة والحرية والسلام، تزامن ذلك وفتح حكومة الانقلابيين أبواب السجون، وإخراج الاخوان المسلمين، المتهمين بقضايا الفساد والإرهاب، والاغتيالات السياسية، وخيانة الدولة، كيداً في هذا الشعب، ورسالة له بأن لا عدل الا عدلها، وفي تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي! كما تسارعت المحاكم والقضاة العاطبون، الذين أدوا قسم الولاء للمؤتمر الوطني في عهد ......





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