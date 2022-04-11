2022/04/11 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تراجع الجيش الروسي من جميع أنحاء كييف ومواجهته إدانة بسبب التكتيكات الوحشية والقمع السياسي القاسي في الداخل والاقتصاد الذي تعصف به العقوبات الغربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحكم القبضة على روسيا والحرب تهدده.. هل يبقى بوتين في السلطة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحكم القبضة على روسيا والحرب تهدده.. هل يبقى بوتين في السلطة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).