دراسة إسرائيلية تكشف تأثير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

2022/04/11 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن الجرعة الرابعة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد تخفض خطر الوفاة إلى النصف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

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