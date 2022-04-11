{لون الفردوس}..فقد البصر ولامس يد الله

هذه الحكاية البسيطة حولها مجيدي الذي كتب السيناريو لها إلى تحفة بصرية، منتقلاً من الهم الفردي وحتى الاجتماعي المحدود نحو آفاق الجوهر الإنساني.
متسائلاً عن القضاء والقدر وهل نستكين لما فقدناه من نعمة البصر أو السمع أو الحركة، أليس هنالك عوالم موازية ربما تكون أكثر رحابة من عوالمنا التقليدية؟
خطان سرديان، أحدهما يمثل محمد الكفيف وجدته وأختيه ومعهم مدير المركز والنجار البصير، هذا الخط يرفل بالجمال والسلام والتصالح مع الذات، على الرغم من فقدان البصر وأسى الجدة، لكنهم وجدوا أنفسهم في تصالح مع الطبيعة الخلابة والفطرة السليمة، بالمقابل الخط السردي الذي يمثله الأب البائس والمتشائم الذي يحس بالعار لأن ابنه البكر أعمى، وجهتا نظر متناقضتان، لكنهما جزآن من نسيج نفسي يجمع الأسود والأبيض بل والرمادي أحياناً، فالأب يريد إبعاد ابنه الكفيف من حياته، بشكل واعٍ أو غير واعٍ، ربما هذا يفسر تردده لوهلة، قبل أن يرمي نفسه بعد سقوط محمد وحصانه من الجسر الآيل للسقوط وسط لجج أمواج النهر الثائرة، تتقاذفه الأمواج ويستسلم لجبروتها، وفجأة يجد نفسه على الشاطئ، وليس بعيداً يرى جثة الطفل مرمية على الرمل، فيحتضنه وينهار باكياً، هذا المشهد التراجيدي لا يتركه مجيدي بكل هذه القتامة، إذ تقترب الكاميرا بلقطة مكبرة ليدي محمد الصغيرتين وقد انفرجتا مثل زهرة، فكأنه أمسك يد الرحمة من خلال كل تلك الموجودات التي لمسها.
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