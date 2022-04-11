أسلحة صينية في صربيا .. عملية تسليم

2022/04/11 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت صربيا، حليفة روسيا، منظومة صينية متطورة مضادة للطائرات في عملية شبه سرية في نهاية هذا الأسبوع، وسط مخاوف غربية من أن تكديس الأسلحة في البلقان وقت الحرب في أوكرانيا يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة.

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