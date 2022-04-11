خبراء يحذرون من مخاطر الركود على اقتصاد أميركا

2022/04/11 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاقتصاديون الأميركيون من أن هناك خطرا متزايدا من الركود حيث يؤدي تزايد قوة الاقتصاد الأميركي بلا هوادة إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى استجابة قاسية من الاحتياطي الفيدرالي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

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