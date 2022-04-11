الأسئلة الأولى قبل الفلسفة - عباس علي العلي

2022/04/11 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لماذا وكيف ومتى وإلى أين ؟.لم يجر هذا التفكير خارجا عن منظومة أخرى وطرق أخرى نوعية تجري بذات النسق ولكنها تأخذ منحنى أكثر واقعية وبمزيد من الجدية خاصة أن دوافعه أشد إلحاحا وأقوى تأثيرا من النمط الأول وهي محاولة رسم عالم حولي عالم لابد أن ينبسط به مع واقعه المعاش بمستوى أفقي مع الغير العاقل ومع الغير اللا متعقل، حتى يمكنه أن ينظم لنفسه مجالا حيويا قادرا على الاستجابة لمجريات الحدث ولمجريات الصر ......





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