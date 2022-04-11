شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل إعادة التوطين حل للاجئين؟



شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل إعادة التوطين حل للاجئين؟
2022/04/11 | 07:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JzvAiJFeEMk

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