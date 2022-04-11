2022/04/11 | 07:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب معجباً بكرة القدم التي قدمها فريقه ومانشستر سيتي، في التعادل 2-2 ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كلوب، بعد المباراة : "أعتقد أنه يمكن أن نصف المباراة بأنها معركة ملاكمة، ذراع للأسفل لمدة ثانية وتحصل على ضربة قوية ، أحببت الكثير من الأشياء ، اعتقدت أننا كنا أقرب من أي وقت مضى ". وأضاف كلوب: "بداية الشوط الثاني كانت أفضل بكثير، لقد حاول سيتي أشياء مثل تمرير الكرات في الخلف ، يكون الأمر منطقياً عندما يكون لديك هذه الكرات الذكية ، في اللحظات التي حاولنا فيها التنفس قليلاً، تأتي مباراة أخرى ".وزاد كلوب: "لقد كانت مباراة رائعة علينا أن نتعايش مع النتيجة، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكن في كثير من اللحظات قدمنا أداءً جيداً ، كانت المباراة مجنونة وممتعة جداً ". وواصل كلوب: "كنت مقتنعاً بأنه يمكننا الفوز في هذه المباراة ، لقد كانوا مباشرين أكثر بكثير منا ، كانت لديهم فكرة مباشرة أكثر منا، وأردنا عدم السماح لهم بالركض عندما تكون الكرة في حوزتهم ". وأردف كلوب: "دفاعياً كنا أحياناً في عجلة من أمرنا، لقد وضعونا تحت الضغط ويمكننا الدفاع عن هذه المواقف بشكل أفضل ، كان الشوط الثاني كثيفاً للغاية، هجماتهم المرتدة ليست سيئة ، اتخاذهم للقرار جيد وهم دائما يختارون اللاعب المناسب ".المصدر/ كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب: مباراتنا امام السيتي كانت نزال ملاكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب: مباراتنا امام السيتي كانت نزال ملاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).