2022/04/11 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطعا مصورا يظهر منع حراس أمن نادي تشيلسي النجم الفرنسي، كريم بنزيما، من الدخول إلى استاد ستامفورد بريدج قبل أقل من ساعتين على بدء المباراة الهامة التي جمعت بين "البلوز" وريال مدريد في إطار دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يتحدث عن كواليس منعه من دخول ملعب تشيلسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يتحدث عن كواليس منعه من دخول ملعب تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).