عضو لجنة الصالات: طموحنا التأهل لكأس العالم

2022/04/11 | 07:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكــد عضو لجنة الصالات زياد شــامل أن تأهــل منتخبنا إلى نهائيات آســيا التي تضيفها الكويــت أيلول المقبل، لم يكن سهلاً بعد أن جمعتنا المجموعة إلى جانب الإمارات البلد المنظــم، والبحرين المســتعد بشــكل جيد عبر طاقــم تدريب برازيلي .وقال شامل في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين ، أن " تحضيــرات منتخبنا للبطولة جاءت فــي وقت متأخر وقصيرنســبيا، لكننا رغم ذلك نجحنا في الوصــول إلى الجاهزية عبر عدد من المعســكرات التي أقيمت في إيران ولبنان والإمارات مــع خوضنــا عــدداً مــن المباريــات التجريبية التــي جهزتنا للحدث المهم ".واضاف شامل أن " طموحنــا لا يتوقف عند التأهل فقــط بل الوصول إلــى أبعد من ذلــك وهو التأهــل إلى كأس العالــم من خلال خطــة بعيدة المدى للمــدرب الإيراني ناظم شريعة الخبير باللعبة والذي وضعت لجنة الصالات ثقتها به من أجل العمل على تصحيح مسار لعبة الصالات ".واوضح شــامل أن " الفترة المقبلة ستشهد إجراء تغييرات عــدة وإضافة عــدد مــن اللاعبــين للمنتخب الوطنــي لكون الفترة السابقة كانت ضيقة للملاك التدريبي ولم تسنح لهم الفرصــة للتعرف علــى جميع اللاعبين "، لافتــاً إلى أن " المدرب الإيرانــي لديه ســتراتيجية عمــل ناجحة من خلال إشــراك جميع المدربــين العاملين مع الأندية في عملية اختيار عناصر المنتخب من خلال ترشيح كل مدرب ثلاثة لاعبين من ناديه ".

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