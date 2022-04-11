الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه

2022/04/11 | 08:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في استفتاء أجري أمس الأحد حول ما اذا كان ينبغي عليه الاستمرار في منصبه وإكمال ولايته أو التنحي.ودعي نحو 93 مليون مكسيكي إلى المشاركة في هذا الاستفتاء الذي لم يكن ليشكل أي خطر على رئاسة أوبرادور كونه يحظى بنسبة تأييد تقترب من 60 بالمائة، وحتى […]

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