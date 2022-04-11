من جديد.. انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية

2022/04/11 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق النفطية اليوم الاثنين، بعد التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي بعد أن أعلن المستهلكون في العالم عن خطط للإفراج عن النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق الصينية.وفي الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 2.32 دولارا إلى 100.64 دولار للبرميل بينما فقد الخام الأمريكي […]

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انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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