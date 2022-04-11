قيادة شرطة بغداد تدخل على خط أزمة “بسماية” وتوجه نداءً للمواطنين

2022/04/11 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية قيام شخص بكتابة عبارة مطلوب عشائريا على جدار احد شقق بسماية والقبض عليه قيادة شرطة محافظة بغداد تدعو المواطنين كافة إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون.و أن شرطـة بغداد ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يحاول أن يمسّ او يهدد أمن وسلامـة […]

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