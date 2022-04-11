أضف هذه المشروبات لنظامك الغذائي لإنقاص وزنك

2022/04/11 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبحث متبعو النظم الغذائية عن الطرق المناسبة لمساعدتهم في إنقاص الوزن، والتي لا تتطلب جهدا كبيرا.وأضح أخصائيو التغذية أن شرب مشروبات معينة يلعب دورا هاما في فقدان الوزن بسبب مغذياتها وتأثيراتها على الجسم، وتساهم بعض المشروبات بدعم الحميات الغذائية ومنها: الماء تقول أخصائية التغذية لورين مانكير قد يبدو الماء كحل أساسي للمشروب، […]

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